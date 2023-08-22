The New York Times: ЗСУ потрібно змінити тактику контрнаступу

На переконання західних чиновників, тільки зміна тактики і різкий крок можуть змінити темп контрнаступу

Західні стратеги радять консолідувати українські сили на півдні

Деякі американські та інші західні посадовці вважають, що українські сили під час контрнаступу занадто розосереджені, й радять змінити тактику. Про це пише The New York Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку опитаних стратегів, українські сили варто зосередити на головному фронті контрнаступу на півдні.

«Головна мета контрнаступу – відрізати російські лінії постачання на півдні України, розірвавши так званий сухопутний міст між Росією й окупованим Кримським півостровом. Але замість того, щоб зосередитися на цьому, українське командування розподілило війська та вогневі засоби приблизно порівну між сходом і півднем», – цитує видання слова американських чиновників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином, як оцінюють офіційні особи, під Бахмутом та іншими містами на сході зосереджено більше українських військ, ніж під Мелітополем і Запоріжжям, які є набагато важливішими стратегічними напрямками.

Американські стратеги, з якими спілкувалися журналісти, радять Україні зосередитися на фронті в напрямку Мелітополя, який є головним пріоритетом Києва, а також на прориві через російські мінні поля та інші оборонні споруди, навіть якщо українці зазнають більше втрат під час цього процесу.

Чиновники наголошують, що тільки зміна тактики і різкий крок можуть змінити темп контрнаступу.

Ще один американський посадовець зауважив, що українські сили занадто розосереджені і їм потрібно сконцентрувати свою бойову міць в одному місці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Майже через три місяці після початку контрнаступу українці, можливо, прислухаються до цих порад, особливо зважаючи на те, що втрати продовжують зростати, а Росія все ще має перевагу у військах і техніці», – підсумовує видання.

Як ідеться в публікації, 10 серпня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, його британський колега адмірал Тоні Радакін і генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач США в Європі, закликали головнокомандувача України генерала Валерія Залужного зосередитися на одному головному фронті. І, за словами двох чиновників, проінформованих про розмову, Залужний погодився.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки, аби починати активний контрнаступ.

До слова, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, відреагував на критику українського контрнаступу.

Як повідомлялося, 22 серпня українські військові зайшли в село Роботине Запорізької області.