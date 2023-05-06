У Бєлгороді «бавовна»: влада скаржиться на обстріли (фото)

У Бєлгороді вибух стався за торговим центром у районі ринку

Губернатор Бєлгородської області заявив про обстріл міста Шебекіно

На Бєлгородщині у Росії сьогодні неспокійно. Є повідомлення про «бавовну» у Бєлгороді. Також місцева влада заявляє про обстріл міста Шебекіно.

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Так, за повідомленням соцмереж, у Бєлгороді вибух стався за торговим центром у районі ринку. ЗМІ повідомляють, що у деяких частинах міста відсутня електроенергія.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про обстріл міста Шебекіно. «За попередньою інформацією, є один постраждалий. Голова округу Володимир Жданов та оперативні служби на місці. Вся додаткова інформація буде пізніше», – написав він у Telegram.

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У соцмережі з’явилися кадри з наслідками нібито обстрілу міста Шебекіно. Місцеві жителі повідомляють, що один із снарядів потрапив до школи.

Нагадаємо, вранці 6 травня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи.