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Трагедія, що розриває серце: під Києвом у ДТП загинула дворічна дитина (фото)

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Трагедія, що розриває серце: під Києвом у ДТП загинула дворічна дитина (фото)
Під Києвом у легковику з дев'ятьма людьми загинув дворічний малюк
Фото: t.me/Igor_Sapozhko

У салоні звичайного легковика, який потрапив у страшну трощу в Броварах, перебувало аж дев'ятеро людей

Звичайна вечірня поїздка під Києвом закінчилася страшним горем, коли переповнений пасажирами легковик потрапив у масштабну аварію. Лікарі до останнього виборювали життя дворічного малюка, проте отримані травми в ДТП виявилися несумісними з життям. «Главком» з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожко розповідає про наслідки автотрощі.

За інформацією від чиновника, у легковому автомобілі, який потрапив в аварію у Броварах на Київщині, перебувала рекордна та небезпечна кількість пасажирів – троє дорослих та шестеро малолітніх дітей віком від 2 до 11 років. Автотроща відбулася ввечері 19 червня 2026 року на вулиці Вокзальній.

На місце події миттєво прибули кілька екіпажів швидкої медичної допомоги та правоохоронці.

Спершу міський голова повідомив про масштабну ДТП з великою кількістю постраждалих, однак згодом він повідомив, що лікарі до останнього виборювали життя дворічного малюка, але отримані ним травми виявилися несумісними з життям. Дитина померла.

«На жаль, незважаючи на зусилля медиків, дворічна дитина загинула внаслідок отриманих травм», – офіційно повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Варто зазначити, що внаслідок сильного удару травми різного ступеня тяжкості отримали абсолютно всі, хто перебував у салоні транспортного засобу. За останніми даними, четверо постраждалих перебувають у важкому стані – серед них двоє дорослих та двоє дітей.

Інші пасажири отримали ушкодження різного ступеня тяжкості, їм надається повний комплекс необхідної медичної допомоги.

У Броварах легковик, переповнений дітьми, потрапив у серйозну аварію
У Броварах легковик, переповнений дітьми, потрапив у серйозну аварію
Фото: t.me/Igor_Sapozhko

На місці ДТП продовжують працювати слідчі та експерти-криміналісти, які з'ясовують усі обставини та причини цієї масштабної аварії. Вони мають встановити, що саме призвело до трагедії та чому в одному легковому автомобілі перевозили таку кількість малолітніх дітей.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронець, перебуваючи поза службою, за кермом приватного автомобіля наїхав на пішохода, внаслідок чого чоловік загинув на місці. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, яке спільно з Національною поліцією з’ясовує всі обставини інциденту. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються причини ДТП та можливі порушення правил дорожнього руху.

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Теги: Національна поліція України трагедія ДТП діти Бровари

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