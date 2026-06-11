ДТП на Печерську: нетверезий водій намагався втекти заднім ходом і протаранив паркан (відео)
Патрульні, які прибули на виклик, затримали ймовірного винуватця події
У Печерському районі столиці правоохоронці затримали нетверезого водія, який після дорожнього конфлікту намагався втекти від очевидців заднім ходом і вчинив аварію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.
Як з'ясувалося, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про дорожній конфлікт у Печерському районі. Нетверезий чоловік спочатку розбив палицею фару на скутері заявника, а потім спробував утекти на автівці й протаранив огорожу.
Заявнику разом із небайдужими очевидцями події вдалося самотужки заблокувати автівку та запобігти втечі порушника до приїзду екіпажу поліції.
Патрульні, які прибули на виклик, затримали ймовірного винуватця події. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Інспектори запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Драгер – результат показав 1,08 проміле, що в понад п'ять разів перевищує допустиму норму.
На керманича склали адміністративні протоколи за:
- ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП;
- ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Також охоронці порядку оформили протокол затримання та викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин і правової кваліфікації дій чоловіка щодо пошкодження чужого майна.
Нагадаємо, у Печерському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пішохід. На перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких не розминулися дві автівки. 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW, через що сталося потужне зіткнення. Внаслідок удару іномарку викинуло з проїжджої частини на узбіччя, де у цей момент перебував перехожий. Від отриманих важких травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.
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