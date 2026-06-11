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ДТП на Печерську: нетверезий водій намагався втекти заднім ходом і протаранив паркан (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП на Печерську: нетверезий водій намагався втекти заднім ходом і протаранив паркан (відео)
Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно
скриншот відео

Патрульні, які прибули на виклик, затримали ймовірного винуватця події

У Печерському районі столиці правоохоронці затримали нетверезого водія, який після дорожнього конфлікту намагався втекти від очевидців заднім ходом і вчинив аварію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Як з'ясувалося, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про дорожній конфлікт у Печерському районі. Нетверезий чоловік спочатку розбив палицею фару на скутері заявника, а потім спробував утекти на автівці й протаранив огорожу.

Заявнику разом із небайдужими очевидцями події вдалося самотужки заблокувати автівку та запобігти втечі порушника до приїзду екіпажу поліції.

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Патрульні, які прибули на виклик, затримали ймовірного винуватця події. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Інспектори запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Драгер – результат показав 1,08 проміле, що в понад п'ять разів перевищує допустиму норму.

На керманича склали адміністративні протоколи за:

  • ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП;
  • ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Також охоронці порядку оформили протокол затримання та викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин і правової кваліфікації дій чоловіка щодо пошкодження чужого майна.  

Нагадаємо, у Печерському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пішохід. На перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких не розминулися дві автівки. 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW, через що сталося потужне зіткнення. Внаслідок удару іномарку викинуло з проїжджої частини на узбіччя, де у цей момент перебував перехожий. Від отриманих важких травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

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Теги: ДТП Київ

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