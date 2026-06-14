На Волині в ДТП за участю службового автомобіля поліції охорони загинули двоє людей

Поблизу села Дачне легковик Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу та влетів у поліцейське авто

У Луцькому районі Волинської області сталася трагічна ДТП з летальними наслідками. У результаті лобового зіткнення легкового автомобіля та службового транспорту Управління поліції охорони загинули двоє людей, ще одна пасажирка дістала важкі тілесні ушкодження та перебуває під пильним наглядом медиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію охорони.

Аварія розігралася напередодні близько 19:10 поблизу села Дачне. На місце події негайно прибули бригади екстреної медичної допомоги, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції. За попередніми даними Головного управління Національної поліції у Волинській області, винуватцем трагічного інциденту став водій цивільного автомобіля Volkswagen Passat. Рухаючись автошляхом, чоловік з невстановлених наразі причин не впорався з керуванням, перетнув суцільну лінію розмітки та виїхав на смугу зустрічного руху.

У цей момент зустрічним курсом рухався службовий автомобіль волинського Управління поліції охорони. Водій відомчого транспорту не мав можливості уникнути удару, внаслідок чого відбулося сильне лобове зіткнення. Обидві автівки зазнали критичних механічних пошкоджень, а конструкції кузовів затиснули людей всередині салонів. Одного з потерпілих ударною хвилею викинуло у кювет, звідки його діставали перехожі та рятувальники.

Травми, які дістали безпосередні учасники автопригоди, виявилися надзвичайно важкими. Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували постраждалих і передали їх медикам:

Загиблі водії: карети швидкої допомоги доправили водія Volkswagen Passat та керманича службового автомобіля поліції охорони до найближчого реанімаційного відділення. Обидва чоловіки перебували у стані глибокої шокової коми з чисельними переломами та політравмами. Попри запеклі зусилля лікарів та проведені реанімаційні заходи, вони померли у лікарні. Серед загиблих – досвідчений працівник поліції охорони Андрій Побочий, який присвятив службі понад 30 років.

Травмована пасажирка: у салоні службового автомобіля правоохоронців також перебувала пасажирка – 20-річна дівчина. Вона зазнала серйозних тілесних ушкоджень та закритих травм. Наразі потерпіла перебуває у стаціонарі медичного закладу, де їй надають комплексне лікування.

За фактом смертельної ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».

Нагадаємо, наведення ладу на дорогах потребує реформи всієї системи, зокрема впровадження бальної системи покарань, покращення освітлення місць ремонтних робіт та суттєвого підвищення штрафів для пішоходів-порушників.