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Виїхав на зустрічну під час обгону: на Обухівщині у ДТП постраждав 26-річний водій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Виїхав на зустрічну під час обгону: на Обухівщині у ДТП постраждав 26-річний водій
Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними під час виконання маневрів та суворо дотримуватися ПДР
фото: поліція Київщини

Внаслідок удару водій Volkswagen дістав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували постраждалого до лікарні

На автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Кагарлик сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався один із кермувальників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія сталася у неділю, 14 червня. За попередніми даними правоохоронців, 26-річний водій автомобіля Volkswagen перед початком обгону не переконався, що це буде безпечно, та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він допустив лобове зіткнення з автомобілем Skoda Octavia.

Аварія сталася автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Кагарлик
Аварія сталася автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Кагарлик
фото: поліція Київської області

Внаслідок удару водій Volkswagen дістав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували постраждалого до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості, слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, що після смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві, де загинули четверо людей, МВС заявило про підготовку змін до законодавства щодо систематичних порушників ПДР. Серед запропонованих новацій – запровадження бальної системи та можливість позбавлення водійських прав для водіїв-рецидивістів.

5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

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Теги: ДТП водій Київщина аварія розслідування

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