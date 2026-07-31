Удар по Краматорську, атака на Волгоград і вибухи в Криму: головне за ніч 31 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 31 липня 2026 року

Ніч на 31 липня минула під знаком масштабних атак безпілотників по території Росії та нових російських ударів по Україні. У Волгоградській області через атаку дронів закривали аеропорт, спалахнули пожежі, а в окупованому Криму двічі перекривали рух Керченським мостом і заявляли про роботу ППО в Севастополі. Тим часом російські війська завдали авіаудару по Краматорську, де авіабомба влучила у житловий будинок, поранивши мирних жителів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 липня.

Російські авіабомби зруйнували багатоповерхівку в Краматорську

У ніч на 31 липня російські війська завдали удару чотирма авіабомбами ФАБ-250 по Краматорську. Один із боєприпасів влучив у багатоповерховий житловий будинок, який спалахнув після вибуху. За попередніми даними, поранення дістали двоє людей, їх госпіталізували. На місці працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Російська авіація вдарила бомбами ФАБ-250 по спальному району Краматорська фото: скрин з відео

Атака дронів на Волгоград: закрито аеропорт, спалахнули пожежі

У Волгоградській області РФ вночі оголосили ракетну небезпеку через масовану атаку безпілотників. Росавіація тимчасово закрила аеропорт Волгограда, а місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та роботу ППО. У мережі також з'явилися кадри пожеж у промисловій зоні міста, зокрема поблизу нафтопереробного заводу та логістичного центру Wildberries. Російська влада підтвердила атаку, однак про масштаби пошкоджень офіційно не повідомила.

У ніч проти 31 липня російський Волгоград опинився під масованою атакою дронів фото: скрин з відео

У Севастополі лунали вибухи, Керченський міст двічі перекривали

В окупованому Криму вночі двічі припиняли рух Керченським мостом через повітряну загрозу. Окупаційна влада Севастополя заявила про роботу російської протиповітряної оборони та атаку безпілотників. У місцевих пабліках повідомляли про вибухи в різних районах півострова, однак офіційної інформації про наслідки не оприлюднили. Після завершення тривоги рух мостом щоразу відновлювали.

Атака дронів змусила окупантів двічі перекривати Кримський міст колаж: glavcom.ua

У Владивостоці спалахнула масштабна пожежа на складі побутової техніки

У російському Владивостоці сталася велика пожежа на складі мережі DNS, де зберігалася побутова та електронна техніка. Вогонь охопив близько тисячі квадратних метрів, а густий чорний дим був помітний за кілька кілометрів. До ліквідації пожежі залучили десятки рятувальників і спецтехніку. Інформації про постраждалих не надходило, причини займання встановлюють.

У російському Владивостоці спалахнув магазин-склад ритейлера DNS фото: скрин з відео

«Динамо» завершило єврокубкову кваліфікацію бойовою нічиєю з ПАОКом

Київське «Динамо» зіграло внічию з грецьким ПАОКом у матчі кваліфікації Ліги Європи. Команди провели напружений поєдинок із великою кількістю боротьби та небезпечних моментів, однак визначити переможця не змогли. За підсумками двох матчів кияни завершили виступ у цьому раунді кваліфікації. Далі команда продовжить боротьбу на єврокубковій арені відповідно до регламенту турніру.