У Хмельницькому правоохоронець на авто на смерть збив пішохода: розпочато розслідування (фото)

Нині встановлюються всі обставини та причини аварії

Державне бюро розслідувань за сприяння Національної поліції з'ясовує обставини смертельної аварії, яка сталася у Хмельницькому за участю співробітника правоохоронних органів. Під колесами позаслужбового автомобіля загинув місцевий мешканець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними слідства, автопригода зафіксована у вівторок, 16 червня, близько 22:40.

Правоохоронець перебував поза службою та рухався вулицею міста за кермом власного приватного автомобіля поблизу торговельного центру «Оазис», де й відбувся наїзд.

Що відомо про обставини ДТП на цей час

Порушення правил пішоходом: Попередньо встановлено, що 54-річний чоловік намагався перетнути проїжджу частину на заборонний (червоний) сигнал світлофора.

Попередньо встановлено, що 54-річний чоловік намагався перетнути проїжджу частину на заборонний (червоний) сигнал світлофора. Миттєва смерть: Удар виявився надто потужним – від отриманих важких травм потерпілий загинув на місці події до приїзду медиків.

Удар виявився надто потужним – від отриманих важких травм потерпілий загинув на місці події до приїзду медиків. Перевірка на сп'яніння: Одразу після аварії водія освідували за допомогою приладу «Драгер».

Результат показав, що правоохоронець був абсолютно тверезим. Чи перебував у стані сп'яніння загиблий пішохід, з'ясує призначена судово-медична експертиза.

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Аварія у Хмельницькому фото: ДБР

Правова кваліфікація

На місці події вже проведено першочергові слідчі дії. Наразі призначено цілу низку спеціальних експертиз для встановлення точної швидкості автомобіля та технічної можливості водія уникнути наїзду.

Кримінальне провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

«Главком» писав, що Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід водію, який збив на смерть двох людей у Хмельницькому. До 20-річного підозрюваного, водія BMW X4 Олега Гриба застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, 16 травня моторошна дорожньо-транспортна пригода трапилася у центрі Хмельницького. Поблизу торгового центру «Оазис» BMW виїхав на тротуар, збив двох людей та врізався у стовп.