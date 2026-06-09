П’яний водій на Nissan влаштував потрійну ДТП під Києвом, є загиблий (фото)

У крові водія Nissan виявлено 2,13 проміле алкоголю, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму

Водій автомобіля Nissan не обрав безпечної швидкості, втратив керування та вилетів на зустрічну смугу

На Київщині поблизу села Ходосівка, на автодорозі «Київ – Знам’янка», сталася смертельна аварія за участю трьох автомобілів. Один із пасажирів помер у кареті швидкої допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, 43-річний водій автомобіля Nissan не обрав безпечної швидкості, втратив керування та вилетів на зустрічну смугу, де протаранив автомобілі Tesla та Toyota.

ДТП поблизу села Ходосівка фото: поліція Київщини

Унаслідок зіткнення 37-річний пасажир Nissan дістав важкі травми і, попри зусилля медиків, помер дорогою до лікарні. Самого водія Nissan, а також його 14-річну пасажирку із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Унаслідок зіткнення 37-річний пасажир Nissan дістав важкі травми і помер дорогою до лікарні фото: поліція Київщини

Під час медичного освідування в крові водія Nissan виявили 2,13 проміле алкоголю, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі слідчого управління поліції Київщини, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, вже повідомили йому про підозру. Справу відкрито за фактом смертельної ДТП, вчиненої у стані сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на строк до 10 років.

Нагадаємо, на автошляху М-05 Київ - Одеса, поблизу села Сніжки Білоцерківського району, зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок сильного зіткнення пасажири опинилися затиснутими всередині понівечених транспортних засобів. Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували двох постраждалих чоловіків 1996 та 1986 років народження. Обох травмованих передали працівникам екстреної медичної допомоги.