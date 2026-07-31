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Окупанти вдарили дроном по поштовому терміналу поблизу Харкова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти вдарили дроном по поштовому терміналу поблизу Харкова
У передмісті Харкова через атаку БпЛА загорілася вантажівка
колаж: glavcom.ua

Внаслідок атаки сталося загоряння вантажного автомобіля

Російські окупанти атакували безпілотником поштовий термінал у передмісті Харкова. Внаслідок удару загорівся вантажний автомобіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, російський БпЛА влучив по території поштового термінала.

«Ворог атакував БпЛА поштовий термінал у передмісті Харкова. Наразі інформація про постраждалих не надходила», – повідомив Синєгубов.

Внаслідок атаки сталося загоряння вантажного автомобіля. За словами начальника ОВА, на місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки російського удару. Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.

До слова, на Харківщині запускають експериментальний проєкт активної протидії FPV-дронам, зокрема тим, що використовують оптоволоконний зв'язок. У разі успішних випробувань систему планують розгорнути по всьому Харкову, створивши навколо міста так званий «купол» захисту.

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Теги: Харків

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