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Вибухи у Севастополі двічі зупиняли рух Керченським мостом

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Вибухи у Севастополі двічі зупиняли рух Керченським мостом
Атака дронів змусила окупантів двічі перекривати Кримський міст
колаж: glavcom.ua

Нічні вибухи на півострові змусили загарбників терміново згортати проїзд незаконно збудованою переправою та шукати укриття

У ніч проти 31 липня в тимчасово окупованому Криму російська окупаційна влада двічі призупиняла рух Керченським мостом. Одночасно в Севастополі оголошували повітряну тривогу та заявляли про роботу російської протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на призначеного Росією «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

Перші повідомлення про обмеження руху незаконно збудованим Керченським мостом з'явилися на початку ночі:

  • 00:29 (за київським часом) – окупанти оголосили про перше тимчасове перекриття руху Кримським мостом. У цей же час у місцевих пабліках почали з'являтися повідомлення про вибухи в різних частинах півострова, зокрема в Севастополі.
  • 03:00 – рух автотранспорту мостом відновили, а в Севастополі оголосили про відбій повітряної тривоги.
  • 03:45 – окупаційна влада знову була змушена перекрити міст через загрозу. Другий режим обмежень тривав до 04:24.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв у соцмережах про загрозу застосування БПЛА та оголошував про «роботу ППО», яка нібито відбивала повітряну атаку на місто.

Зазначимо, що атаки на військові та логістичні об'єкти загарбників у Криму тривають системно. За даними Сил безпілотних систем ЗСУ, від початку липня українські дрони уразили 154 енергетичні цілі на тимчасово окупованих територіях та в Криму, зокрема 18 важливих енерговузлів у період із 25 по 27 липня.

Нагадаємо, що у ніч на 27 липня в тимчасово окупованому Криму сталося масштабне відключення електроенергії, через що без світла залишилися Сімферополь, Севастополь та низка інших населених пунктів. За даними моніторингової групи «Кримський вітер», було підтверджено ураження магістральної електропідстанції «Бахчисарай» 220 кВ. Через перебої з електропостачанням у Севастополі частково зупиняли роботу громадського транспорту та змінювали схеми руху окремих маршрутів. Російська окупаційна влада офіційно не називала причину масштабного знеструмлення.

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Теги: Крим Керченський міст окупація вибух

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