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ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
фото ілюстративне

Сили оборони повернули Рівнопіль

Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль, що у Волноваському районі Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

«Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі», – написала вона/

Як повідомлялося, від початку контрнаступу українським військовим вдалось звільнити вже 130 кв. км території. Зокрема вдалось подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків.

Так, українські війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. Наразі відомо про звільнення вісім населених пунктів Донецької та Запорізької областей.

Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнення.

Теги: ЗСУ Донеччина

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