ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Сили оборони повернули Рівнопіль

Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль, що у Волноваському районі Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

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«Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі», – написала вона/

Як повідомлялося, від початку контрнаступу українським військовим вдалось звільнити вже 130 кв. км території. Зокрема вдалось подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків.

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Так, українські війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. Наразі відомо про звільнення вісім населених пунктів Донецької та Запорізької областей.

Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнення.