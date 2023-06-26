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Росія завдала авіаудару по Сирії: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія завдала авіаудару по Сирії: є загиблі
Загальний вигляд наслідків російського авіаудару по Сирії
фото: Reuters

Ці російські удари є найбільш смертоносними в Сирії цього року

 Внаслідок російського авіаудару по низці населених пунктів поблизу сирійського міста Ідліб на північному заході країни загинули цивільні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на групу швидкого реагування «Білі шоломи». За даними видання, загалом загинули щонайменше дев'ятеро цивільних, десятки людей дістали поранення.

«Військові літаки, що летіли на великій висоті, які, за даними центрів стеження, були російськими літаками «Сухой», скинули бомби на овочевий ринок в Джиср аш-Шугур, переповнений покупцями напередодні мусульманського свята Курбан-байрам. Щонайменше дев'ять людей загинули і 30 отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Свідки і рятувальники розповіли, що літаки також завдали ударів по селах у гірському регіоні Джабаль аль-Завія і західних околицях міста Ідліб, які входять до буферної зони, створеної Росією і Туреччиною.

Росія та її союзники в Сирії не надали жодних коментарів з приводу удару. При цьому сирійська артилерія також обстріляла контрольовані повстанцями райони в сільській місцевості на захід від Алеппо, пише видання.

«Ці російські удари є найбільш смертоносними в Сирії цього року», – сказав Рамі Абдель Рахман, який очолює британську групу «Сирійська обсерваторія з прав людини», передає ABC.

За його словами, кількість жертв та постраждалих може зрости.

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Як повідомлялося, міжнародна спільнота неодноразово вимагала від Росії припинити авіаудари в Сирії, зокрема у сирійських провінціях Ідліб та Хама.

Внаслідок воєнних дій у Сирії з 2011 року загинуло близько 500 тисяч людей, свої будинки залишили близько половини жителів країни.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники протягом суботи, 24 червня, двічі вдарили по місту Нікополь, що на Дніпропетровщині. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік. 

Також російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область. В результаті постраждали троє людей. 

Теги: росія Сирія військові рятувальники поранення

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