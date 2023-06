Росія завдала авіаудару по Сирії: є загиблі

Внаслідок російського авіаудару по низці населених пунктів поблизу сирійського міста Ідліб на північному заході країни загинули цивільні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на групу швидкого реагування «Білі шоломи». За даними видання, загалом загинули щонайменше дев'ятеро цивільних, десятки людей дістали поранення.

«Військові літаки, що летіли на великій висоті, які, за даними центрів стеження, були російськими літаками «Сухой», скинули бомби на овочевий ринок в Джиср аш-Шугур, переповнений покупцями напередодні мусульманського свята Курбан-байрам. Щонайменше дев'ять людей загинули і 30 отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Свідки і рятувальники розповіли, що літаки також завдали ударів по селах у гірському регіоні Джабаль аль-Завія і західних околицях міста Ідліб, які входять до буферної зони, створеної Росією і Туреччиною.

Росія та її союзники в Сирії не надали жодних коментарів з приводу удару. При цьому сирійська артилерія також обстріляла контрольовані повстанцями райони в сільській місцевості на захід від Алеппо, пише видання.

One of the Russian airstrikes that targeted the outskirts of the city of #Idlib, today, Sunday, June 25, at 9:54 am. pic.twitter.com/yFnN4eIKM4