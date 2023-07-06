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Львів: триває розбір завалів, одна родина досі не вийшла на зв'язок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Львів: триває розбір завалів, одна родина досі не вийшла на зв'язок
Рятувальники вже розібрали 70% завалів
фото: пресслужба ДСНС

Психологи надали допомогу 307 людям

Наразі у Львові, куди в ніч проти 6 липня влучили російські ракети, тривають рятувально-пошукові роботи. На поточний момент роботи проведено на 70%. Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький в ефірі національного телемарафону.

«У Львові рятувальники розібрали 70% завалів», – йдеться у заяві.

За словами Козицького, наразі відомо про п’ятьох загиблих. Також глава області додав, що працівники ДСНС врятували сім осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували. «Одна родина досі не виходить на зв'язок», – додав очільник ОВА.

За інформацією ДСНС, роботи на місці ворожого удару тривають. Вивезено 140 куб. м уламків будівельних конструкцій.

Також зазначається, що на місці трагедії розгорнуто дев’ять наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги. «Психологи надали допомогу 307 людям. До робіт від ДСНС залучено 258 рятувальників та 40 одиниць техніки», – зазначили у ДСНС.

Як повідомлялося, унаслідок російської ракетної атаки по Львову легкі поранення отримали журналісти 24 каналу Олесь Друкач та Назар Лазур. Вони перебували у квартирі, що розташована в будинку, у який влучила російська ракета. Їхню квартиру знищено, водночас їхнє життя врятував дверний косяк.

У ніч на 6 липня внаслідок ракетного обстрілу Львова загинули мама та рідна сестра журналіста місцевого видання «Варта 1» Володимира Садового. Російська ракета влучила в будинок, у якому вони мешкали.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

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Теги: Львів обстріл рятувальники ракета харчування

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