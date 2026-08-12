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Левітт залишає посаду речниці Білого дому та стане радницею Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Левітт залишає посаду речниці Білого дому та стане радницею Трампа
Левітт стала наймолодшою очільницею пресслужби Білого дому в історії США
фото: AP

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт залишить посаду речниці Білого дому, щоб більше часу приділяти своїй родині

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці серпня та перейде на позицію зовнішньої радниці президента США. Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп, передає «Главком».

За словами Трампа, це рішення зумовлене прагненням Левітт приділити більше часу родині та вихованню дітей.

«Наша чудова прессекретарка Білого дому та один із моїх найдовіреніших помічників Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці цього місяця, щоб проводити більше часу зі своїми чудовими маленькими дітьми та сім’єю – рішення, яке я повністю розумію та поважаю! Керолайн тепер стане одним із моїх головних зовнішніх радників і впливовим голосом у Республіканській партії, поки ми працюємо над тим, щоб кинути виклик історії та здобути переконливу перемогу на проміжних виборах. Вона була справжнім лідером у Білому домі та виконала феноменальну роботу, борючись за справедливість і свободу з 2018 року, включаючи нашу історичну виборчу кампанію 2024 року. Керолайн була одним із найкращих прессекретарів Білого дому за всю історію цієї посади. Дякую, Керолайн, за чудово виконану роботу!» – наголосив Дональд Трамп.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у захваті від професіоналізму свого прессекретаря Керолайн Левітт. 

Американський лідер похвалив «губи-кулемети» представниці Білого дому. «Це гарне обличчя, ці губи, які не зупиняються, ап, ап, ап, ап, як маленький кулемет, вона нічого не боїться! Знаєте чому? Тому що у нас правильна політика!» – зазначив він.

Керолайн Левітт активно співпрацює з командою Трампа протягом кількох років, зокрема виконувала обов'язки національної речниці його президентської кампанії 2024 року, після чого стала наймолодшою очільницею пресслужби Білого дому в історії США.

Раніше Левітт оголошувала, що у травні 2026 року вона вдруге стане мамою. Разом із чоловіком вони дочекалися на народження доньки.

Теги: США Дональд Трамп

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