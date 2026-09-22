Розпочалися переговори Зеленського і Трампа у США: онлайн-трансляція

Президенти України та США проводять переговори на полях Генеральної асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори відбуваються на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє «Главком».

Зустріч Зеленського і Трампа

Зазначимо, що зустріч Зеленського з Трампом у присутності журналістів тривала 7 хвилин, вона продовжиться у закритому форматі.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленський і Трамп мають обговорити можливість енергетичного перемир'я з Росією. Також серед ключових тем переговорів – посилення української протиповітряної оборони та можливість отримання Україною американських систем Patriot.

Президент України перебуває у Нью-Йорку, де бере участь у заходах Генеральної асамблеї ООН та проводить низку двосторонніх зустрічей.

Очікується, що до Нью-Йорка також прибуде міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У середу він має зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий застосувати нові економічні важелі у вигляді «пекельних санкцій» проти Росії та її союзників, якщо війна в Україні не припиниться. Про це він сказав 22 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трамп нагадав, що підписав закон Ліндсі Грема, який розширює повноваження президента США щодо санкцій і тарифів проти Росії та країн, які продовжують купувати її енергоресурси.