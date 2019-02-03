Траса Київ-Чоп частково заблокована через ДТП (фото)



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Внаслідок ДТП на Львівщині постраждали двоє людей

На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої траса Київ-Чоп виявилася частково заблокованою. Про це повідомила представник патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

За її словами, зіткнулися мікроавтобус і вантажівка.

«Станом на 18 годину патрульні організували реверсний рух. Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП із постраждалими. Неподалік Винниківського мосту сталася аварія між бусом та вантажівкою», - написала вона у Facebook.

За її словами, внаслідок аварії водія та пасажира автомобіля Iveco забрала швидка.

Нагадаємо, на Чернігівщині у лобовому зіткненні двох легковиків на автошляху Кіпті – Глухів – Бачівськ неподалік посту дорожнього контролю Вертіївка постраждали семеро людей.