Трасу «Київ – Одеса» повністю перекрито
- Сьогодні, 17:48
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Одеська область
Товщина сніжного покриву на півночі Одещини подекуди сягає метра
В Одеській області через негоду повністю перекрили трасу «Київ – Одеса», повідомляє радник голови управління Національної поліції Одещини Руслан Форостяк.
«У зв'язку з погодними умовами на півночі Одеської області, де товщина сніжного покриву вже досягла більш ніж 40 см (у деяких місцях – до метра), та шквальним вітром, рух автомобільного транспорту по автомагістралі «Київ – Одеса» повністю обмежено з 14:30 для вантажного та легкового автотранспорту», – написав Форостяк.
Він додав, що про скасування обмежень буде повідомлено додатково.
Раніше повідомлялося, що сьогодні на трасі Одеса-Київ фури заблокували рух. А на Черкащині автомобілі масово потрапляють у сніговий полон.