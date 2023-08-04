Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Станом на 14:22 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях
У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт Міг-31К.
Станом на 14:22 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.
Карта повітряних тривог виглядала так:
Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.
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