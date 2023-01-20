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Тривога в Україні: росіяни підняли в небо розвідувальний літак з винищувачами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тривога в Україні: росіяни підняли в небо розвідувальний літак з винищувачами
У Білорусі злетіла в небо ворожа авіація
фото ілюстративне

Росіяни підняли в повітря МіГ-31К над територією Білорусі, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинжал»

В Україні  оголошена масштабна повітряна тривога, тому що росіяни у Білорусі підняли в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У з винищувачами. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ з реєстр. номером RF-50608», – йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі фіксують активність й іншої авіації, а саме підняття в повітря винищувача.

«12:23 Барановичі. Зліт винищувача супроводу», – додали в  моніторинговій групі.

Також стало відомо, що росіяни підняли в повітря МіГ-31К над територією Білорусі, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинжал». «12:35 Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в України станом на 12:40 20 січня оголошена повітряна тривога. Сирени лунають у більшості областей.

До відома, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється. 

Теги: Білорусь війна літак повітря реєстр ворог тривога росіяни

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