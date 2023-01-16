Україна закликає Німеччину передати ЗСУ винищувачі Tornadо

Tornado незабаром виведуть з експлуатації та замінять на F-35

Міністерство закордонних справ України запропонувало Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації. Про це йдеться в публікації заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника у Twitter.

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Він заявив, що у нього є «творча пропозиція» на рахунок літаків, які планують замінити на винищувачі F-35.

«У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. У бундесверу є 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром виведуть з експлуатації та замінять на F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не доставити ці Tornado в Україну, канцлере?» – написав дипломат.

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Раніше повідомлялось, що Британія і Німеччина вже цього тижня оголосять про передачу Україні танків.

До слова, триває 327 доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.