В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
Громадянам слід негайно пройти в укриття
В України станом на 12:40 20 січня оголошена повітряна тривога. Сирени лунають у більшості областей. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації.
Громадянам слід негайно пройти в укриття.
Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.
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