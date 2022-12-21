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Турецькі літаки, які «застрягли» в Борисполі через війну, покинули територію України

Альона Боженко
glavcom.ua
Турецькі літаки, які «застрягли» в Борисполі через війну, покинули територію України
Два турецьких літаки Airbus A400M залишили територію України
скріншот

Літаки вилетіли з України у вівторок вдень і прибули до аеропорту турецького міста Кайсер

Два турецькі військово-транспортні літаки, які застрягли в Україні з початку війни 10 місяців тому через бойові дії та закриття повітряного простору, у вівторок повернулися до Туреччини. Про це Міністерство оборони Туреччини повідомило в Twitter.  

Два військово-транспортні літаки Airbus A400M військово-повітряних сил Туреччини прибули до аеропорту «Київ-Бориспіль» близько опівночі 24 лютого, у день, коли Росія почала вторгнення в Україну.

Обидва доставляли до Києва гуманітарні вантажі та мали здійснити евакуацію громадян Туреччини, проте не змогли вилетіти назад.

Як йдеться у повідомленні відомства, літаки вилетіли з України у вівторок вдень і прибули до аеропорту турецького міста Кайсері ввечері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку російського вторгнення 24 лютого застрягли два турецькі військові вантажні літаки A400M. Всі попередні спроби Туреччини повернути їх провалювалися. Ні Україна, ні Росія не давали жодних конкретних обіцянок щодо цих літаків.

Теги: росія військові Україна 24 лютого

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