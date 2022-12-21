Турецькі літаки, які «застрягли» в Борисполі через війну, покинули територію України

Літаки вилетіли з України у вівторок вдень і прибули до аеропорту турецького міста Кайсер

Два турецькі військово-транспортні літаки, які застрягли в Україні з початку війни 10 місяців тому через бойові дії та закриття повітряного простору, у вівторок повернулися до Туреччини. Про це Міністерство оборони Туреччини повідомило в Twitter.

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Два військово-транспортні літаки Airbus A400M військово-повітряних сил Туреччини прибули до аеропорту «Київ-Бориспіль» близько опівночі 24 лютого, у день, коли Росія почала вторгнення в Україну.

İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8 Будь ласка, читайте текст після реклами December 20, 2022

Обидва доставляли до Києва гуманітарні вантажі та мали здійснити евакуацію громадян Туреччини, проте не змогли вилетіти назад.

Як йдеться у повідомленні відомства, літаки вилетіли з України у вівторок вдень і прибули до аеропорту турецького міста Кайсері ввечері.

Ukrayna’dan yola çıkan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye emniyetle ulaştı.#MSB pic.twitter.com/fOIk9Sy4D9 Будь ласка, читайте текст після реклами December 20, 2022

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку російського вторгнення 24 лютого застрягли два турецькі військові вантажні літаки A400M. Всі попередні спроби Туреччини повернути їх провалювалися. Ні Україна, ні Росія не давали жодних конкретних обіцянок щодо цих літаків.