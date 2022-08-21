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У Криму жінка, вихваляючись «захистом», показала де ППО рашистів

Альона Боженко
glavcom.ua
У Криму жінка, вихваляючись «захистом», показала де ППО рашистів
У Євпаторії жінка показала розташування російського ППО
фото із відкритих джерел

Жінка запевняє, що Євпаторія нібито «знаходиться під захистом»

У тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись «захистом» півострова, розкрила місце розташування російських систем ППО. Про це повідомив прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Жінка оприлюднила в соцмережі фото, на якому можна помітити російську систему ППО і написала, що Євпаторія нібито «знаходиться під захистом».

«Марина з Криму люб'язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам'ятав. Будь-як Марина! Наближай звільнення Криму», – написав Братчук.

У Криму жінка, вихваляючись «захистом», показала де ППО рашистів фото 1

Нагадаємо, після ранкових вибухів в окупованому Севастополі 20 серпня на виїзді з міста утворився багатокілометровий затор.

Окрім того, у Мережі росіяни масово пишуть про те, що з Криму «пора валити». Попри заяви російських окупантів про потужну систему ППО, яка начебто захищає півострів, довіри до цього, очевидно, немає.

Зазначимо, 20 серпня в окупованому Криму сталося кілька інцидентів, пов’язаних із використанням військової зброї. Так, у Севастополі прогримів вибух у штабі Чорноморського флоту. А у Євпаторії, за попередніми даними, працювала система протиповітряної оборони окупантів.

Внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.

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Теги: Німеччина зброя Україна озброєння війна в Україні

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