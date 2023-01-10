CNN: на окремих напрямках Росія на третину скоротила інтенсивність артилерійських ударів

На деяких ділянках фронту інтенсивність артилерійського вогню знизилась на 75%

Від початку повномасштабного вторгнення артилерійський вогонь Росії різко скоротився. У деяких місцях окупанти на третину знизили інтенсивність артилерійських ударів. Про це повідомляє CNN.

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Офіційні особи США та України поки що не мають чіткого чи однозначного пояснення щодо цього. Скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів. Також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступами. На деяких ділянках фронту інтенсивність артилерійського вогню знизилась на 75%.

«У будь-якому випадку, разюче зниження артилерійського вогню є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення», – заявили виданню представники США та України.

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Це також пов'язано з посиленням військової підтримки України з боку її західних союзників: США та Німеччина минулого тижня оголосили, що вони вперше нададуть українським силам бойові броньовані машини та ще одну ракетну батарею Patriot, яка допоможе захистити свої небеса.

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.