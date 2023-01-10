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CNN: на окремих напрямках Росія на третину скоротила інтенсивність артилерійських ударів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
CNN: на окремих напрямках Росія на третину скоротила інтенсивність артилерійських ударів
фото: Генштаб

На деяких ділянках фронту інтенсивність артилерійського вогню знизилась на 75%

Від початку повномасштабного вторгнення артилерійський вогонь Росії різко скоротився. У деяких місцях окупанти на третину знизили інтенсивність артилерійських ударів. Про це повідомляє CNN.

Офіційні особи США та України поки що не мають чіткого чи однозначного пояснення щодо цього. Скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів. Також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступами. На деяких ділянках фронту інтенсивність артилерійського вогню знизилась на 75%.

«У будь-якому випадку, разюче зниження артилерійського вогню є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення», – заявили виданню представники США та України.

Це також пов'язано з посиленням військової підтримки України з боку її західних союзників: США та Німеччина минулого тижня оголосили, що вони вперше нададуть українським силам бойові броньовані машини та ще одну ракетну батарею Patriot, яка допоможе захистити свої небеса.

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має. 

Теги: росія окупанти Німеччина машини війна

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