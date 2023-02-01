Бої за Бахмут: аналітики ISW дали новий прогноз

Російські чиновники знову переоцінюють військові можливості РФ для просування в Донецькій області

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не прогнозують захоплення Бахмута російськими військами і вважають малоймовірним, що російські сили зможуть здійснити раптове оточення українських сил у місті. Про це йдеться у звіті ISW.

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Аналітики зазначили, що їхній прогноз ISW від 27 грудня про те, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації, виявився неточним. Введення російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу групи «Вагнера», відтак бої за місто тривають.

ISW не відкидає, що українське командування може вибрати відступ, аніж ризикувати неприйнятними втратами. Так, командир українського підрозділу, який діє в Бахмуті, Денис Яролавський зазначив, що українське військове командування здійснить контрольований відхід сил з Бахмута, щоб зберегти життя українських військових, ймовірно, якщо українське командування оцінить неминучість ризику оточення міста.

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31 січня речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що українські сили все ще здатні ефективно забезпечувати підрозділи в Бахмуті, і зазначив, що українське військове командування розробило кілька планів на випадок непередбачених обставин для реагування на операції Росії навколо Бахмута.

На думку аналітиків, російські чиновники знову переоцінюють військові можливості РФ для просування в Донецькій області. Маріонетка Кремля в «ДНР» Денис Пушилін останнім часом зробив велику кількість заяв щодо просування сил РФ на Донбасі.

«Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Росією Бахмуту додатково демонструють, що росіяни продовжують стикатися з проблемами в точній оцінці співвідношення часу та простору з урахуванням російського військового потенціалу», – зазначили в ISW.

«Міністерство оборони Росії може намагатися повністю витіснити війська «Вагнера» поблизу Бахмута та створити традиційну російську військову командну структуру як єдиного переможця навколо Бахмута, припускаючи, що російські війська врешті-решт візьмуть місто», – йдеться в матеріалі ISW.

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Ключові висновки ISW:

Введення російських звичайних сил на лінію фронту в Бахмуті компенсувало кульмінацію наступу «групи Вагнера» та зберегло ініціативу російських операцій навколо міста. Прогноз ISW від 27 грудня про те, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації, виявився неточним.

ISW не прогнозує неминучого падіння Бахмута, і надзвичайно малоймовірно, що російські сили зможуть здійснити раптове оточення українських сил у Бахмуті.

Російське військове командування переоцінює російські військові можливості для швидкого просування в Донецькій області та на театрі бойових дій.

Російські звичайні сили можуть замінити витрачені сили ПВК «Вагнера», передислокувавши їх із Бахмута на лінію фронту в Запорізькій області.

Міністерство оборони Росії може намагатися повністю витіснити війська «Вагнера» поблизу Бахмута, щоб створити традиційну російську військову командну структуру як єдиного переможця навколо Бахмута, припускаючи, що російські сили візьмуть місто.

Українські офіційні особи продовжують підтримувати оцінку ISW про те, що неминучий російський наступ у найближчі місяці є найбільш ймовірним курсом дій, і далі припустили, що українські сили планують почати більший контрнаступ.

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