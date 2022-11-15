У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід терміново пройти в укриття

Ввечері, 15 листопада у більшості областей України пролунали сирени. Також повітряну тривогу оголошено й у Києві.

Поки що тривога не оголошувалася лише у західних, Вінницькій, Одеські областях та у тимчасово окупованому Криму.

Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

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