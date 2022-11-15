Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Альона Боженко
glavcom.ua
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
В Україна повітряна тривога
фото ілюстративне

Громадянам слід терміново пройти в укриття

Ввечері, 15 листопада у більшості областей України пролунали сирени. Також повітряну тривогу оголошено й у Києві.

Поки що тривога не оголошувалася лише у західних, Вінницькій, Одеські областях та у тимчасово окупованому Криму.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу фото 1

Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70. 

 

Теги: тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
«Ситуація складна». Садовий розповів, що відбувається у місті після атак ворога
«Ситуація складна». Садовий розповів, що відбувається у місті після атак ворога
Маляр повідомила, скільки населених пунктів у листопаді на півдні визволили ЗСУ
Маляр повідомила, скільки населених пунктів у листопаді на півдні визволили ЗСУ
Через обстріл у Кривому Розі під землею застрягли сотні шахтарів: подробиці рятувальної операції
Через обстріл у Кривому Розі під землею застрягли сотні шахтарів: подробиці рятувальної операції
«Ситуація дуже складна». Вілкул повідомив деталі про обстріл Кривого Рогу
«Ситуація дуже складна». Вілкул повідомив деталі про обстріл Кривого Рогу
Через російські обстріли уся Харківщина залишилася без світла
Через російські обстріли уся Харківщина залишилася без світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
139K
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
92K
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
88K
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
64K
У Києві пролунали вибухи (відео)
51K
Лідер таджицької опозиції: Путін літав до Рахмона у липні недарма

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту