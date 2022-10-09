Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У бою загинув директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У бою загинув директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік
Шулік загинув у бою під Бахмутом
фото: Сергій Гайдай/Телеграм

Чоловік пішов на війну разом із сином 

8 жовтня у боях за Бахмут загинув директор Попаснянського ліцею № 1 Віктор Шулік. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що Віктор Шулік пішов боронити українську малечу разом зі своїм сином Денисом, теж учителем. Після війни вони збиралися відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. І знову відкрити двері ліцею номер 1.

«Наприкінці серпня на загальній освітянській конференції ми слухали його звернення з окопів, він бажав скорішої Перемоги і все робив для її наближення…Віктор Григорович не побачить нашої Перемоги – український прапор над рідною Попасною піднімуть його сини. А вдячні учні та колеги назавжди збережуть у своїх серцях світлу пам’ять про нього», – написав Гайдай.

У бою загинув директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік фото 1

Тепер Віктор Шулік загинув, а його сина Дениса поранено.

Нещодавно повідомлялося, що у бою від рук окупантів загинув український воїн В’ячеслав Зайцев. У 2014 році він був серед «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту. Повернувшись у рідне Запоріжжя, працював науковим співробітником у заповіднику «Хортиця». Також був обраний депутатом міської ради Запоріжжя від партії «Європейська солідарність».

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук
Вчора, 08:59
Операція триває, підозрюваний переховується 
Надзвичайна ситуація в Чернівцях, загинув полісмен: деталі (фото, відео)
3 жовтня, 19:08
У 2014-15 роках журналіст висвітлював війну на сході України
У бою з рашистами загинув львівський журналіст (фото)
3 жовтня, 22:05

Події в Україні

«Світ має бачити правду»: Зеленський показав нові фото наслідків обстрілу Запоріжжя
«Світ має бачити правду»: Зеленський показав нові фото наслідків обстрілу Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя: звідки і які ракети випустив ворог
Обстріл Запоріжжя: звідки і які ракети випустив ворог
ЗСУ нищили окупантів, а Путін бенкетував: розвідка оприлюднила розмову рашистів
ЗСУ нищили окупантів, а Путін бенкетував: розвідка оприлюднила розмову рашистів
У бою загинув директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік
У бою загинув директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік
Ракетний обстріл Запоріжжя: Служба безпеки порушила справу
Ракетний обстріл Запоріжжя: Служба безпеки порушила справу
Ще майже пів тисячі вояк: Генштаб оновив втрати ворога
Ще майже пів тисячі вояк: Генштаб оновив втрати ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
365K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
142K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
61K
Сьогодні Кримський міст зробив Шойгу найщасливішою людиною
32K
«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту
17K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
13K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту