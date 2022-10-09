У бою загинув директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік

Чоловік пішов на війну разом із сином

8 жовтня у боях за Бахмут загинув директор Попаснянського ліцею № 1 Віктор Шулік. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що Віктор Шулік пішов боронити українську малечу разом зі своїм сином Денисом, теж учителем. Після війни вони збиралися відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. І знову відкрити двері ліцею номер 1.

«Наприкінці серпня на загальній освітянській конференції ми слухали його звернення з окопів, він бажав скорішої Перемоги і все робив для її наближення…Віктор Григорович не побачить нашої Перемоги – український прапор над рідною Попасною піднімуть його сини. А вдячні учні та колеги назавжди збережуть у своїх серцях світлу пам’ять про нього», – написав Гайдай.

Тепер Віктор Шулік загинув, а його сина Дениса поранено.

Нещодавно повідомлялося, що у бою від рук окупантів загинув український воїн В’ячеслав Зайцев. У 2014 році він був серед «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту. Повернувшись у рідне Запоріжжя, працював науковим співробітником у заповіднику «Хортиця». Також був обраний депутатом міської ради Запоріжжя від партії «Європейська солідарність».