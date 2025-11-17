Зупинка руху поїздів метро о 9:00 для вшанування героїв: зареєстровано петицію

У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання

Автор петиції запропонував запровадити щоденну короткочасну зупинку руху поїздів столичного метро о 9:00

У Києві запропонували зупиняти рух поїздів метрополітену кожного дня о 9:00 з метою вшанування Героїв. Такий жест має стати знаком шани та вдячності до всіх, хто віддав життя за Україну. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради, інфорсує «Главком».

«Відповідно до Указу Президента України №143/2022, щодня о 9:00 оголошується хвилина мовчання на вшанування пам’яті всіх загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України», – йдеться в тексті.

Автор петиції, з метою вшанування Героїв та підтримання національної традиції пам’яті, запропонував запровадити щоденну короткочасну зупинку руху поїздів столичного метро о 9:00.

У цей час на станціях та у вагонах підземки транслювати звукове повідомлення про хвилину мовчання. А також передбачити узгодження заходу з відповідними службами для забезпечення безпеки руху.

«Такий жест стане знаком шани та вдячності від мешканців столиці до всіх, хто віддав життя за Україну», – наголосив автор петиції.

У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Думки користувачів із цього приводу традиційно розійшлися.

Зауважимо, щоб електронне звернення розглянули депутати, воно має набрати 6 тисяч голосів за 60 діб від дня реєстрації.

Нагадаємо, Київ та область 23 вересня першими доєдналися до ініціативи вшанування щодня о 09:00 пам’яті загиблих героїв. Надалі практика зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання почала поширюватися на всю країну. У КМДА повідомляли, що о 9:00 щодня на одну хвилину рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка, у цей час світлофори працюватимуть у режимі «всім червоний». Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги.

Журналіст та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані у мережі поділився своїми спостереженнями щодо того, як українці дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання. За його словами, єдиної системи вшанування пам’яті загиблих не існує, і в різних містах традиції значно різняться.

Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що заступниця керівника апарату та начальниця юридичного управління Київської міської державної адміністрації Леся Верес блокує розпорядження Київської міської військової адміністрації про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на Хрещатику.