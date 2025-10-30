Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові

Через ворожий удар споруда зазнала пошкоджень

Російські загарбники вчора, 29 жовтня, атакували телевежу в центрі Чернігова. Унаслідок удару споруда зазнала пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міську раду Чернігова.

Влада закликала містян не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 м. «З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня російська терористична армія здійснила обстріл Чернігова. Окупанти вкотре завдали удару по критичній інфраструктурі у центрі міста.

До слова, учора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.