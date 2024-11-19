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Оновлення ядерної доктрини Росії сколихнуло світові ринки – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Оновлення ядерної доктрини Росії сколихнуло світові ринки – Bloomberg
Нова ядерна доктрина Росії вразила світові ринки
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Падіння на світових фінансових ринках розпочалось після того, як російський диктатор Володимир Путін попередив США, що поріг для використання ядерної зброї знову знизився

Новина про оновлення Путіним ядерної доктрини Росії сколихнула світові ринки. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, основні індекси відреагували падінням.

«Світові акції впали 19 листопада, оскільки інвестори «втекли в безпечне місце» на тлі зростання геополітичної напруженості між Україною та Росією», – йдеться у публікації видання. 

Так, 19 листопада ф'ючерси на S&P 500 опустилися на 0,3%, а доходність 10-річних казначейських облігацій США впала на сім базисних пунктів до 4,34%.

Ще сильніше падіння спостерігається у Європі. Як зазначається у публікації, фондовий індекс европейських акцій Stoxx 600 втратив 1%, а євро подешевшало на 0,5%. При цьому традиційні фінансові «активи-притулки», включаючи японську ієну, швейцарський франк та золото, зросли у ціні. 

«Зростання геополітичної напруженості було і продовжує становити ризик для ринків», – сказав головний інвестиційний директор Pallas Capital Advisors Гаурав Маллік. «Поєднання того, що Росія посилює свою військову риторику, і невизначеності щодо того, як на це відреагує нова адміністрація президента США, є рецептом для волатильності фондового ринку».

Нагадаємо, 19 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав указ про затвердження основ державної політики країни у галузі ядерного стримування. Згідно з документом, головним пріоритетом є стримування потенційного супротивника від агресії проти Росії та її союзників. РФ також залишає за собою право на ядерну відповідь у разі застосування зброї масового знищення.

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що використання західних ракет ЗСУ проти РФ може спричинити ядерну відповідь.За словами прессекретаря, Росія «розглядає застосування ядерної зброї як крайній вимушений захід».

Тим часом Росія почала відразу масове виробництво сховищ від ядерного вибуху. У Нижньому Новгороді розпочато серійне виробництво мобільних сховищ «Куб-М».Зазначається, що мобільні сховища модульного типу «Куб-М» здатні захистити людей від різних загроз, у тому числі світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення.

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Теги: росія економіка путін ядерна зброя фінанси золото диктатор Дмитро Пєсков

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