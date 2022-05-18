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    Події в Україні

    Один із найкращих сибірських снайперів знешкоджений ЗСУ

    Сергій Царьков вибрав смерть, коли вирішив воювати з українцями - Один із найкращих сибірських снайперів знешкоджений ЗСУ
    Сергій Царьков вибрав смерть, коли вирішив воювати з українцями
    фото російських ЗМІ

    У війні проти України росіяни зазнають великих втрат не лише серед рядового особового складу, але й тих, кого вважали «елітою» армії РФ

    Збройні Сили України знищили одного з найкращих сибірських снайперів – Сергія Царькова. Він був командиром відділення стрілецької роти снайперів. Сам родом із Забайкальського краю. Про чергову втрату Росії повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Земля йому бетоном», – коротко написав він.

    Молодший сержант Сергій Царьков був призером на міжнародних армійських іграх у конкурсі «Снайперський рубіж» та вважався найкращим снайпером бригади.

    У військкоматі Читинського району підтвердили смерть Царькова. Регіональне росЗМІ пише, що молодший сержант Сергій Царьков 1983 року народження з міста Борзя загинув під час «спецоперації» в Україні. Також у військовому комісаріаті кажуть, що ніхто не міг повірити, що з ним таке могло статися, адже він «був найкращим снайпером бригади, професіоналом, якого всі дуже поважали».

    Відомо, що в Росії з Царьковим вже попрощались, посмертно нагородивши «орденом мужності».

    Нагадаємо, Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ земля війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    Один із найкращих сибірських снайперів знешкоджений ЗСУ