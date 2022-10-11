У Чорному морі зменшено корабельне угруповування кораблів окупантів

У Чорному морі корабельне угруповання ворога знов зменшено вдвічі

Загальна кількість – шість бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму на Чорному морі. 2 надводних ракетоносії напоготові із 16-ма «Калібрами» на бортах. Про це інформує оперативне командування «Південь».

Море продовжує штормити, а це може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних сюрпризів темної води.

«Отже, загроза ракетних ударів, атак дронів-камікадзе, диверсійних заходів та їх проявів, як і артилерійських обстрілів, залишається актуальною. Не нехтуйте сигналами тривог. Будьте свідомими і уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність осіб, які виявляють зацікавленість об’єктами військової та критичної інфраструктури. Все буде Україна! Віримо й перемагаємо!», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму. На Україну було спрямовано 40 «Калібрів».