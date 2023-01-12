У дев'яти областях діють аварійні відключення світла

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання

В Україні станом на 12 січня зберігається значний дефіцит потужності. У дев'яти областях країни діють аварійні відключення з самого ранку. Про це повідомляє «Укренерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що значний дефіцит потужності зберігається особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.

«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення», – повідомляє пресслужба відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українців закликають розумно споживати електроенергію й користуватися енергоємними приладами почергово.

Також наголошується, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. «Ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше пресслужба «Укренерго» повідомила, що обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління, тому відключень світла може бути менше.