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    На Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото)

    На місці вибуху правоохоронці зібрали докази злочину - На Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото)
    На місці вибуху правоохоронці зібрали докази злочину
    фото: Нацполіція

    Поліція затримала лиходіїв та помістила до СІЗО

    У селі Катюжанка Вишгородського району Київської області чоловік кинув гранату у жінку після зробленого нею зауваження. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    Так, місцева жителька зробила зауваження двом нетверезим молодикам, які поводили себе негідно. У відповідь 32-річний киянин кинув гранату в напрямку жінки, а згодом його товариш вдарив пляшкою ще одну перехожу.

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    На Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото)
    На Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото)
    На Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото)
    фото: Нацполіція

    Зараз судмедексперти встановлюють характер пошкоджень у жінок. За попередніми даними, серйозних травм немає.

    Обох зловмисників поліція затримала та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

    Хулігану з гранатою слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, у Бучі рашисти, відступаючи, вклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить десятирічній дівчинці.

    Теги: Національна поліція України вибух росія війна граната Київщина Україна
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    На Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото)