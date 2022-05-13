На Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото)

Поліція затримала лиходіїв та помістила до СІЗО

У селі Катюжанка Вишгородського району Київської області чоловік кинув гранату у жінку після зробленого нею зауваження. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Так, місцева жителька зробила зауваження двом нетверезим молодикам, які поводили себе негідно. У відповідь 32-річний киянин кинув гранату в напрямку жінки, а згодом його товариш вдарив пляшкою ще одну перехожу.

Зараз судмедексперти встановлюють характер пошкоджень у жінок. За попередніми даними, серйозних травм немає.

Обох зловмисників поліція затримала та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

Хулігану з гранатою слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Бучі рашисти, відступаючи, вклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить десятирічній дівчинці.