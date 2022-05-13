На Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото)
Поліція затримала лиходіїв та помістила до СІЗО
У селі Катюжанка Вишгородського району Київської області чоловік кинув гранату у жінку після зробленого нею зауваження. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.
Так, місцева жителька зробила зауваження двом нетверезим молодикам, які поводили себе негідно. У відповідь 32-річний киянин кинув гранату в напрямку жінки, а згодом його товариш вдарив пляшкою ще одну перехожу.
Зараз судмедексперти встановлюють характер пошкоджень у жінок. За попередніми даними, серйозних травм немає.
Обох зловмисників поліція затримала та помістила до ізолятора тимчасового тримання.
Хулігану з гранатою слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
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