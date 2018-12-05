  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Дніпрі горів адмінкорпус вишу

    • Розсилка
    До гасіння пожежі було залучено 18 рятувальників - У Дніпрі горів адмінкорпус вишу
    До гасіння пожежі було залучено 18 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Загоряння виникло в підвальному приміщенні будівлі

    У Дніпрі в середу сталася пожежа в адміністративному корпусі одного з вищих навчальних закладів.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Дніпропетровській області.

    Зазначається, що 5 грудня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у адміністративному корпусі вищого навчального закладу по вулиці Гагаріна Соборного району міста Дніпро.

    Прибулі на місце рятувальники встановили, що загоряння виникло в підвальному приміщенні будівлі. Вогонь пошкодив папір і дошки всередині приміщення на площі 20 квадратних метрів.

    До гасіння займання залучено 18 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Загиблих і постраждалих немає.

    Причину пожежі встановлюють правоохоронці.

    Нагадаємо, у Дніпрі вранці в понеділок, 3 грудня, вибух газу зруйнував будинок 84-річної жінки.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Дніпро вуз рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ