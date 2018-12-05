У Дніпрі горів адмінкорпус вишу
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Загоряння виникло в підвальному приміщенні будівлі
У Дніпрі в середу сталася пожежа в адміністративному корпусі одного з вищих навчальних закладів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Дніпропетровській області.
Зазначається, що 5 грудня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у адміністративному корпусі вищого навчального закладу по вулиці Гагаріна Соборного району міста Дніпро.
Прибулі на місце рятувальники встановили, що загоряння виникло в підвальному приміщенні будівлі. Вогонь пошкодив папір і дошки всередині приміщення на площі 20 квадратних метрів.
До гасіння займання залучено 18 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Загиблих і постраждалих немає.
Причину пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Дніпрі вранці в понеділок, 3 грудня, вибух газу зруйнував будинок 84-річної жінки.