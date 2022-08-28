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У Дніпрі пасажир маршрутки почав душити водія прямо під час руху (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Дніпрі пасажир маршрутки почав душити водія прямо під час руху (відео)
У Дніпрі пасажир ледве не задушив водія автобуса
фото: t.me/dneproperatyv

Причиною нападу стала відмова водія зупинити маршрутку прямо на мосту

У Дніпрі пасажир раптово напав на водія маршрутки №95, вдарив його по обличчю та почав душити. Все це відбувалось під час руху транспортного засобу по Кайдацькому мосту, повідомляє місцеві Телеграм-канали.

З'ясувалось, що причиною нападу стала відмова водія зупинити маршрутку прямо на мосту. Водій не очікував таких неадекватних дій з боку пасажира, проте зумів зберегти керування транспортним засобом і зупинити його. Водій різко загальмував, від чого нападник влетів у лобове скло автобуса та розбив його. У конфлікт втрутилися пасажири, які відтягли нападника від водія. 

На місце події прибула поліція, правоохоронці зафіксували факт нападу та взяли пояснення у свідків та потерпілого.

За попередніми даними, нападник вже неодноразово мав проблеми із законом і зараз перебуває на на випробувальному терміні після засудження за крадіжку продуктів з супермаркету.

Нагадаємо, днями на в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків. 

Теги: Дніпро

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