Через розмову з іншою: чоловік зламав жінці шию

Постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребтової артерії та крововиливу

Чоловік зі своєю знайомою святкував 8 березня

На Одещині чоловік зламав жінці шию. Вбивство сталося в одному з сіл Великодальницької громади 8 березня.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

На околиці одного з сіл Великодальницької ОТГ чоловік зі своєю знайомою святкував 8 березня. Після застілля жінка влаштувала йому скандал через телефонну розмову з іншою. Це й стало причиною того, що захмелілий чоловік зламав жінці шию.

Причини смерті показала судово-медична експертиза. Постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребтової артерії та крововиливу. Чоловік зізнався у скоєному.

Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Зараз триває слідство.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області в селі Нерубайське чоловік зарубав сусідку сокирою. Зараз чоловіка розшукують.