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    Через розмову з іншою: чоловік зламав жінці шию

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    Постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребтової артерії та крововиливу - Через розмову з іншою: чоловік зламав жінці шию
    Постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребтової артерії та крововиливу
    Фото: Нацполіція

    Чоловік зі своєю знайомою святкував 8 березня

    На Одещині чоловік зламав жінці шию. Вбивство сталося в одному з сіл Великодальницької громади 8 березня.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    На околиці одного з сіл Великодальницької ОТГ чоловік зі своєю знайомою святкував 8 березня. Після застілля жінка влаштувала йому скандал через телефонну розмову з іншою. Це й стало причиною того, що захмелілий чоловік зламав жінці шию.

    Причини смерті показала судово-медична експертиза. Постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребтової артерії та крововиливу. Чоловік зізнався у скоєному.

    Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Зараз триває слідство.

    Як повідомлялося раніше, в Одеській області в селі Нерубайське чоловік зарубав сусідку сокирою. Зараз чоловіка розшукують.

    Теги: Одеса вбивство скандал поліція жінка чоловік
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