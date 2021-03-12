Через розмову з іншою: чоловік зламав жінці шию
Чоловік зі своєю знайомою святкував 8 березня
На Одещині чоловік зламав жінці шию. Вбивство сталося в одному з сіл Великодальницької громади 8 березня.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
На околиці одного з сіл Великодальницької ОТГ чоловік зі своєю знайомою святкував 8 березня. Після застілля жінка влаштувала йому скандал через телефонну розмову з іншою. Це й стало причиною того, що захмелілий чоловік зламав жінці шию.
Причини смерті показала судово-медична експертиза. Постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребтової артерії та крововиливу. Чоловік зізнався у скоєному.
Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Зараз триває слідство.
Як повідомлялося раніше, в Одеській області в селі Нерубайське чоловік зарубав сусідку сокирою. Зараз чоловіка розшукують.