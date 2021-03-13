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    Ще дві жінки звинуватили губернатора Нью-Йорка в домаганнях

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    Ще дві жінки звинуватили губернатора Нью-Йорка в домаганнях - Ще дві жінки звинуватили губернатора Нью-Йорка в домаганнях
    Ще дві жінки звинуватили губернатора Нью-Йорка в домаганнях
    Фото: Reuters

    Жінки працювали в адміністрації губернатора

    Ще дві жінки звинуватили в неналежній поведінці губернатора американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

    Про це пише New York Magazine.

    За словами журналістки Джесіки Бейкман, яка раніше займалася освітленням роботи адміністрації губернатора, політик дозволяв собі нав'язливі дотики до неї і її колег.

    Вона зазначила, що через це відчувала себе вкрай некомфортно.

    Про інші інциденти з Куомо журналу розповіла жінка, яка була у нього в підпорядкуванні. Ім'я співрозмовниці видання не вказало.

    Вона заявила, що губернатор допускав нав'язливі дотики до неї і недоречні розпитування про її особисте життя. Дівчина вважає, що Куомо спеціально змушував жінок з числа своїх підлеглих відчувати себе некомфортно.

    Раніше Куомо в шостий раз звинуватили в сексуальних домаганнях. У зв'язку з цим республіканці в асамблеї Нью-Йорка підготували резолюцію про імпічмент губернатору.

    Після цього стало відомо, що законодавці штату Нью-Йорк почали розслідування у справі про імпічмент Куомо.

    До початку березня три жінки розповіли про випадки сексуальних домагань з боку Куомо.Вони працювали в адміністрації губернатора. Шарлотта Беннетт розповіла, що той залицявся до неї навесні минулого року, коли вони були наодинці в офісі. За її словами, тоді вона була наодинці з губернатором в офісі. Він розпитував дівчину про особисте життя і в якийсь момент поцікавився, «чи була вона коли-небудь з чоловіком старшого віку».

    Крім того, глава штату поскаржився їй на свою самотність в умовах ситуації з коронавірусом і зізнався, що йому «навіть нікого обійняти». При цьому Беннетт зазначила, що губернатор не намагався доторкнутися до неї.

    Інша колишня радниця Куомо заявила, що в 2017 році він запропонував їй зіграти в карти на роздягання.

    Ендрю Куомо – американський політичний діяч, 56-й і нині діючий губернатор штату Нью-Йорк. Раніше займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку США, потім – генерального прокурора Нью-Йорка. Є членом Демократичної партії.

    Теги: США Нью-Йорк розслідування імпічмент жінка
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