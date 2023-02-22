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У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи (оновлено)
фото з відкритих джерел

Офіційної інформації про вибухи наразі немає

У Дніпрі та Сумах у ніч проти 22 лютого пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Вибух у Сумах підтвердила Сумська обласна військова адміністрація. Спрацювала протиповітряна оборона.

«Вибух, який ви чули в Сумах – робота ППО. Ціль уражена. Дякуємо нашим захисникам!», – йдеться в повідомленні ОВА.

Тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Донецькій та Луганській областях. На Нікопольщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу.

Мапа тривог станом на 02:00 виглядала так:

У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи (оновлено) фото 1
інфографіка: alerts.in.ua

Нагадаємо, завершилася 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

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