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    Події в Україні

    У Дніпрі в ДТП загинула дворічна дитина, ще шістьох осіб госпіталізували

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    <p>Daewoo Lanos з незрозумілих причин кинуло вбік і він виїхав на зустрічну смугу</p> - У Дніпрі в ДТП загинула дворічна дитина, ще шістьох осіб госпіталізували

    Daewoo Lanos з незрозумілих причин кинуло вбік і він виїхав на зустрічну смугу

    Фото: Інформатор

    Daewoo кинуло вбік і він виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з іномаркою

    У Дніпрі на Полтавському шосе зіткнулися Daewoo і Skoda. В результаті аварії загинула дворічна дитина, ще шістьох постраждалих забрала швидка.

    Про це у неділю повідомляє «Інформатор».

    За попередньою інформацією, Daewoo Lanos їхав по Полтавському шосе у напрямку до міста. За словами очевидців, з незрозумілих причин автомобіль кинуло вбік, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу руху, де вдарився у Skoda. Після цього Daewoo понесло на узбіччя. Автомобіль врізався у відбійник і перекинувся.

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    Як повідомляється, в салоні Daewoo знаходилися п'ять осіб: дворічна дитина загинула, ще чотирьох з місця аварії забрала швидка допомога з травмами різного ступеня тяжкості. У салоні Skoda перебували двоє – їх також забрала швидка.

    На місці ДТП працювала поліція, ДСНС і кілька бригад швидкої допомоги.

    Нагадаємо, 8 серпня у Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей.

    Національна поліція України ДТП Дніпро автомобіль
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