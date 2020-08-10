У Дніпрі в ДТП загинула дворічна дитина, ще шістьох осіб госпіталізували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Daewoo Lanos з незрозумілих причин кинуло вбік і він виїхав на зустрічну смугу Фото: Інформатор

Daewoo кинуло вбік і він виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з іномаркою

У Дніпрі на Полтавському шосе зіткнулися Daewoo і Skoda. В результаті аварії загинула дворічна дитина, ще шістьох постраждалих забрала швидка.

Про це у неділю повідомляє «Інформатор».

За попередньою інформацією, Daewoo Lanos їхав по Полтавському шосе у напрямку до міста. За словами очевидців, з незрозумілих причин автомобіль кинуло вбік, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу руху, де вдарився у Skoda. Після цього Daewoo понесло на узбіччя. Автомобіль врізався у відбійник і перекинувся.

Як повідомляється, в салоні Daewoo знаходилися п'ять осіб: дворічна дитина загинула, ще чотирьох з місця аварії забрала швидка допомога з травмами різного ступеня тяжкості. У салоні Skoda перебували двоє – їх також забрала швидка.

На місці ДТП працювала поліція, ДСНС і кілька бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо, 8 серпня у Дніпрі в ДТП потрапив весільний кортеж. Серед постраждалих двоє дітей.