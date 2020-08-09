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    Під Києвом «Опель» протаранив і перекинув «Форд» (відео)

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    Від удару&nbsp;&laquo;Форд&raquo; вилетів на узбіччя і перекинувся - Під Києвом «Опель» протаранив і перекинув «Форд» (відео)
    Від удару «Форд» вилетів на узбіччя і перекинувся
    Фото: скріншот відео

    В результаті аварії постраждали дві людини

    Сьогодні, 9 серпня, на Житомирській трасі під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Аварія трапилася у селі Капітанівка поблизу АЗС.

    За даними свідків, автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

    В результаті ДТП постраждали водій «Форд» і дитина, яка перебувала в салоні автівки.

    Як повідомлялося, 8 серпня у Коростенському районі на Житомирщині у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей.

    ДТП водій Київщина автомобіль
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