Під Києвом «Опель» протаранив і перекинув «Форд» (відео)



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Від удару «Форд» вилетів на узбіччя і перекинувся Фото: скріншот відео

В результаті аварії постраждали дві людини

Сьогодні, 9 серпня, на Житомирській трасі під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварія трапилася у селі Капітанівка поблизу АЗС.

За даними свідків, автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

В результаті ДТП постраждали водій «Форд» і дитина, яка перебувала в салоні автівки.

Як повідомлялося, 8 серпня у Коростенському районі на Житомирщині у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей.