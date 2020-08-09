Під Києвом «Опель» протаранив і перекинув «Форд» (відео)
Від удару «Форд» вилетів на узбіччя і перекинувся
Фото: скріншот відео
В результаті аварії постраждали дві людини
Сьогодні, 9 серпня, на Житомирській трасі під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Аварія трапилася у селі Капітанівка поблизу АЗС.
За даними свідків, автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.
В результаті ДТП постраждали водій «Форд» і дитина, яка перебувала в салоні автівки.
Як повідомлялося, 8 серпня у Коростенському районі на Житомирщині у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей.