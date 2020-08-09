У центрі Києва таксі влетіло у позашляховик (фото)



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Автомобіль таксі протаранив позашляховик Фото: Київ оперативний

Від удару позашляховик відкинуло у дерево та стовп

У неділю, 9 серпня, на перехресті вулиць Івана Федорова та Антоновича у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Зіштовхнулися два автомобілі: Toyota служба таксі Uber та позашляховик. Внаслідок зіткнення останнього відкинуло у дерево та стовп.

За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

Як повідомлялося, сьогодні на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.