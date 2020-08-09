У центрі Києва таксі влетіло у позашляховик (фото)
Автомобіль таксі протаранив позашляховик
Фото: Київ оперативний
Від удару позашляховик відкинуло у дерево та стовп
У неділю, 9 серпня, на перехресті вулиць Івана Федорова та Антоновича у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Зіштовхнулися два автомобілі: Toyota служба таксі Uber та позашляховик. Внаслідок зіткнення останнього відкинуло у дерево та стовп.
За попередніми даними, обійшлося без травмованих.
Як повідомлялося, сьогодні на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.