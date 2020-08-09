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    У центрі Києва таксі влетіло у позашляховик (фото)

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    Автомобіль таксі протаранив<span lang="UK">&nbsp;позашляховик</span> - У центрі Києва таксі влетіло у позашляховик (фото)
    Автомобіль таксі протаранив позашляховик
    Фото: Київ оперативний

    Від удару позашляховик відкинуло у дерево та стовп

    У неділю, 9 серпня, на перехресті вулиць Івана Федорова та Антоновича у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Зіштовхнулися два автомобілі: Toyota служба таксі Uber та позашляховик. Внаслідок зіткнення останнього відкинуло у дерево та стовп.

    За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

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    У центрі Києва таксі влетіло у позашляховик (фото)
    У центрі Києва таксі влетіло у позашляховик (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

    таксі ДТП Київ Uber автомобіль
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