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Атака РФ по медцентру в Києві: що відомо про загиблих (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака РФ по медцентру в Києві: що відомо про загиблих (відео)
Пошкоджена будівля столичного медцентру «Ісіда»
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Усі постраждалі та загиблі є цивільними особами

Окупанти пошкодили медичний центр «Ісіда» у Дніпровському районі столиці. Кількість загиблих зросла до семи. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих.

Як зазначив Офіс генпрокурора, всі постраждалі є цивільними особами.

Нагадаємо, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.

Зокрема, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих збільшилася до 96 людей.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.

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Теги: окупанти Київ обстріл лікарня столиця

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