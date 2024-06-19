Пил з Сахари повертається до Києва? Укргідрометцентр зробив заяву

На початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари

За даними програми дослідження навколишнього середовища та безпеки, пил із Сахари очікується над Середземномор'ям

Мережею ширяться повідомлення про надходження пилу з Сахари на територію України й, нібито він очікується в Києві. Однак дана інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною. Варто зауважити, що згідно з Copernicus, пил очікується над Середземномор'ям», – зазначено в повідомленні.

Укргідрометцентр наголошує, що до України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи.

«Також завтра ми очікуємо короткочасні дощі з грозами», – кажуть синоптики.

Крім того, синоптики закликали не розповсюджувати фейкові новини, не узгодивши їх з офіційним джерелом.

Нагадаємо, в Україні 19 червня опадів не передбачається. Натомість буде невелика хмарність. Вітер переважно південно-західний, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15° до 20° тепла. Вдень сягатиме до 27-32° тепла. У Карпатах вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Як повідомлялося, пил із Сахари, що долітає до України, рідкісне явище, але воно підпорядковується атмосферній циркуляції. Влітку українцям варто очікувати його повернення.

Нагадаємо, на початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари. Вона може бути небезпечною для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. 24 квітня пил з Сахари накрив частину європейських країн. Пустельний пісок дістався й до Вінниці

До слова, пил, який переміщується із районів пустелі Сахара, й добирається і до України, синоптикиня Наталка Діденко не радить називати пиловою бурею саме в Україні.