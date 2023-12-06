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У Росії всю ніч вирувала масштабна пожежа (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії всю ніч вирувала масштабна пожежа (відео)
Пожежа в Архангельську
фото: скріншот із відео

Вогнем було охоплено виробничу будівлю на площі 1,8 тис. кв. м

Пізно ввечері 5 грудня в російському Архангельську виникла масштабна пожежа. Про загорання МНС Росії повідомило о 20:55 за київським часом.

Вогнем було охоплено виробничу будівлю на площі 1,8 тис. кв. м.

У ліквідації пожежі було задіяно 37 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Пожежу вдалося ліквідувати близько 5-ї години ранку 6 грудня.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомлялося, увечері 3 грудня спалахнула потужна пожежа в Москві. Палали цехи заводу з виробництва спеціалізованих автомобілів.

30 листопада на найбільшому ринку в Ростові спалахнула пожежа.

26 листопада на Челябінському тракторному заводі спалахнула пожежа. За інформацією місцевих пабліків, там нібито вибухнув трансформатор – через це в місті можуть виникнути перебої з електрикою.

Теги: пожежа росія рятувальники

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