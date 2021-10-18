У ДТП на Житомирщині загинув військовий медик (фото)

Загиблим виявився військовий медик з Рівненської області Віталій Сень

У ДТП в Житомирській області загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція регіону в понеділок, 18 жовтня. Зазначається, що інцидент стався на 178 км автодороги Київ–Чоп у Житомирському районі.

«Попередньо, водій вантажівки Mercedes, 32-річний житель Київської області, рухаючись між селами Мартинівка і Вигадка в напрямку міста Новоград-Волинський, скоїв зіткнення з автомобілем Audi під керуванням 60-річного жителя Рівненської області, який виїжджав з узбіччя. У результаті ДТП водій Audi та його пасажирка загинули на місці події», – сказано в повідомленні.

Зараз поліцейські встановлюють особу загиблої та з'ясовують всі обставини події.

Подію попередньо кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Як стало відомо із соцмереж, загиблим виявився військовий медик з Рівненської області Віталій Сень.

«Непоправна втрата для всього бойового братерства України і для нашого ветеранського союзу. В автокатастрофі під Житомиром загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті, – Віталій Сень», – написала Тетяна Подорожник, додавши в коментарях, що в машину, в якій їхав Сень, врізалася вантажівка.

До слова, у Києві ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео).

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