Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дубні зафіксовано забруднення повітря після атаки РФ. Влада звернулася до місцевих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Дубні зафіксовано забруднення повітря після атаки РФ. Влада звернулася до місцевих
Наслідки російської атаки на Рівненщину
фото: Олександр Коваль/Telegram

20 жовтня росіяни атакували торговельний центр у Дубні

У Дубні на Рівненщині лабораторні дослідження виявили перевищення гранично допустимих концентрацій сірчистого ангідриду та діоксиду азоту, які є продуктами горіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дубенську районну державну адміністрацію.

«За результатами досліджень в Дубні виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій сірчистого ангідриду та азоту діоксиду, які є продуктами горіння. Результати радіологічних замірів не перевищують природний фоновий рівень», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з виявленим забрудненням атмосферного повітря влада рекомендує жителям Дубна та прилеглих населених пунктів:

  1. За можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі та уникати фізичних навантажень надворі.
  2. Тримати вікна й двері зачиненими. За можливості вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря з вулиці.
  3. Провітрювати приміщення, коли якість зовнішнього повітря покращиться.
  4. Після перебування надворі мити руки й обличчя, за потреби змінити одяг.
  5. Стежити за самопочуттям. У разі появи кашлю, подразнення очей або утрудненого дихання перейти в приміщення з чистим повітрям. Якщо виникає виражена задишка, біль у грудях, сплутаність свідомості чи різке погіршення самопочуття, телефонуйте 103 або 112.

Нагадаємо, російські війська другий день поспіль атакували торговельні об'єкти мережі «Епіцентр» на заході України. У вівторок, 20 жовтня, удару зазнав торговельний центр у Дубні Рівненської області.

Читайте також:

Теги: війна Рівненщина повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Було б дуже великою дурістю погоджуватись на асиметричний мир, про який мріє Путін
Путін дозріває до миру: Україна має тиснути далі
Вчора, 16:26
Російського полковника Олександра Ісаєва ліквідувано FPV-дроном
FPV-дрон ліквідував полковника РФ, який у 2014 році зрадив Україну
22 вересня, 21:59
Безпілотник пошкодив технологічні установки заводу, після чого його роботу було зупинено
Атака дронів ЗСУ зупинила один із найбільших НПЗ Росії – Reuters
25 вересня, 20:54
Пожежу вдалося швидко ліквідувати завдяки рятувальникам
РФ знову вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини: спалахнула пожежа
28 вересня, 14:08
Максим Неліпа, Юрій Феліпенко та Володимир Раков загинули на фронті
День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті
1 жовтня, 16:58
Представники НАТО під час візиту обговорили військові пріоритети України
Що робили в Україні військові представники всіх 32 країн НАТО? Подробиці візиту
8 жовтня, 12:33
Зеленський повідомив про різке зростання втрат РФ
Зеленський розкрив масштаби втрат РФ на одному з напрямків фронту
12 жовтня, 20:16
Російський удар по Прилуках забрав життя 22 людей
ООН зафіксувала різке зростання кількості жертв серед цивільних в Україні
17 жовтня, 12:01
Ситуація з постачанням ракет загострилася через розбіжності між Києвом і адміністрацією президента США Дональда Трампа
США не погоджують передачу Україні ракет Patriot, за які заплатили союзники – ЗМІ
Вчора, 19:06

Події в Україні

Зеленський назвав терміни відновлення роботи Starlink після переговорів
Зеленський назвав терміни відновлення роботи Starlink після переговорів
У Дубні зафіксовано забруднення повітря після атаки РФ. Влада звернулася до місцевих
У Дубні зафіксовано забруднення повітря після атаки РФ. Влада звернулася до місцевих
Україна готова відмовитися від вступу до НАТО, але є умова – Зеленський
Україна готова відмовитися від вступу до НАТО, але є умова – Зеленський
Росія заявила про захоплення Добропілля: Буданов розповів про реальну ситуацію
Росія заявила про захоплення Добропілля: Буданов розповів про реальну ситуацію
У Києві оголошено сьому повітряну тривогу від початку доби
У Києві оголошено сьому повітряну тривогу від початку доби
Трамп може змусити Україну укласти мир із РФ до грудня – WP
Трамп може змусити Україну укласти мир із РФ до грудня – WP

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua