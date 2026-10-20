У Дубні зафіксовано забруднення повітря після атаки РФ. Влада звернулася до місцевих

20 жовтня росіяни атакували торговельний центр у Дубні

У Дубні на Рівненщині лабораторні дослідження виявили перевищення гранично допустимих концентрацій сірчистого ангідриду та діоксиду азоту, які є продуктами горіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дубенську районну державну адміністрацію.

«За результатами досліджень в Дубні виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій сірчистого ангідриду та азоту діоксиду, які є продуктами горіння. Результати радіологічних замірів не перевищують природний фоновий рівень», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з виявленим забрудненням атмосферного повітря влада рекомендує жителям Дубна та прилеглих населених пунктів:

За можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі та уникати фізичних навантажень надворі. Тримати вікна й двері зачиненими. За можливості вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря з вулиці. Провітрювати приміщення, коли якість зовнішнього повітря покращиться. Після перебування надворі мити руки й обличчя, за потреби змінити одяг. Стежити за самопочуттям. У разі появи кашлю, подразнення очей або утрудненого дихання перейти в приміщення з чистим повітрям. Якщо виникає виражена задишка, біль у грудях, сплутаність свідомості чи різке погіршення самопочуття, телефонуйте 103 або 112.

Нагадаємо, російські війська другий день поспіль атакували торговельні об'єкти мережі «Епіцентр» на заході України. У вівторок, 20 жовтня, удару зазнав торговельний центр у Дубні Рівненської області.