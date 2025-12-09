Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У двох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У двох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики

На Сумщині та Полтавщині запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго.

Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єрка підтвердила, що Кабінет Міністрів готує рішення щодо оновлення керівництва та/або складу низки важливих органів
Свириденко доручила провести перевірки в АРМА
16 листопада, 12:20
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
16 листопада, 23:32
Влада закликала громадян Молдови раціонально споживати електроенергію
Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією через обстріл України
6 грудня, 18:08
Унаслідок інциденту частину міста було знеструмлено
Російський літак скинув бомбу на електропідстанцію в Білгороді
6 грудня, 19:31
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області
Оновлено графіки відключення світла на 19 листопада для Києва та області
19 листопада, 16:21
Через відключення люди змушені користуватися ліхтариками, не можуть планувати побутові справи
Блекаут на Чернігівщині: росіяни знищили ключовий блок генерації в області
23 листопада, 15:59

Події в Україні

У двох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У двох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2025

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua