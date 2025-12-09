У двох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики

На Сумщині та Полтавщині запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві обленерго.

Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.