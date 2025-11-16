Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
фото з відкритих джерел

В Ізюмській та Балаклійській громадах немає електропостачання

У ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. Про це пише «Главком» із посиланням на Ізюмську міську військову адміністрацію.

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Також внаслідок удару було повністю знеструмлено й сусідню Балаклійську громаду.

Раніше уніч на 29 жовтня російська армія здійснила атаку на Ізюм за допомогою безпілотних літальних апаратів «шахед». Спочатку ворог вдарив по місцевому профтехучилищу, а потім атакував вже пошкоджений торговельний центр. Загалом у місті було зафіксовано вісім влучань. 

Заступник начальника Ізюмської МВА Олексій Гоман повідомив, що атакований ліцей був єдиним вцілілим навчальним закладом у місті. За його словами, після обстрілу в ліцеї вибиті понад 260 вікон, а дах отримав серйозні пошкодження.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня російські війська атакували Ізюм та Ізюмський район Харківської області, внаслідок чого значна частина регіону залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Згідно з інформацією МВА, обстріл спричинив знеструмлення як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах району. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Частині громади вже вдалося повернути світло.

До слова, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Теги: Ізюм Балаклія Харківщина відключення світла

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
